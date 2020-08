Romain Bardet snuift na 9 jaar AG2R andere lucht op bij Sunweb

Romain Bardet en AG2R waren de voorbije jaren een onafscheidelijk duo. Samen probeerden ze hun gedeelde droom waar te maken: de Tour de France winnen.

Twee keer kwam Bardet er dicht bij - zowel in 2016 als 2017 eindigde hij op het podium - maar de laatste jaren zat de klad er wat in, ook al won hij vorig jaar nog de bolletjestrui in de Tour.

Toen de Sunweb-trein passeerde, aarzelde Bardet dan ook niet om erop te springen. "Dit komt op het juiste moment in mijn carrière."

"Ik vond het belangrijk om over te stappen naar een team dat bedachtzaam te werk gaat, waar ze aandacht hebben voor de nieuwste technologie en waar ze een visie hebben."

"Ik krijg de kans om weer vanaf de basis te beginnen werken, om met hard werk en veel toewijding op alle vlakken te verbeteren, zonder specifieke verwachtingen of doelen."