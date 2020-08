O'Sullivan: "Zou waarschijnlijk arm en been moeten verliezen voor ik uit top 50 zak"

In een interview met de BBC deed O'Sullivan (44) na zijn overwinning tegen Ding Junhui in de achtste finales (13-10) enkele frappante uitspraken. Toen de interviewer hem de vraag voorlegde waarom hij en enkele generatiegenoten nog steeds tot de top behoren in de snookerwereld, was hij duidelijk.

"Eerlijk gezegd, de standaard bij jongere spelers is niet zo goed. De meeste onder hen zouden in mijn tijd slechts "gemiddeld goede amateurs" geweest zijn. Of misschien nog niet eens amateurs. Ze zijn zo slecht. Ik zou waarschijnlijk een arm en een been moeten verliezen voor ik uit de top 50 zak."