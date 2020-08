Naesen én Van Avermaet bij AG2R, meer dan de ploeg met “de bruine broeken”

Heeft Deceuninck-Quick Step een extra uitdrager aan zijn been? Met Oliver Naesen en Greg Van Avermaet beschikt AG2R vanaf volgend seizoen over een tandem om bij te likkebaarden. De Franse wielerploeg verlegt de focus meer en meer van het rondewerk naar de klassiekers. En dus wordt er naar de Belgen gekeken.

Wat Lotto als sponsor voor de Belgische wielersport betekent, is AG2R zowat voor het Franse wielrennen. De Franse verzekeringsmaatschappij stapte in 1998 in het profpeloton, toen nog als cosponsor van de Casino-ploeg. Dat Franse team had destijds onder meer Aleksandr Vinokoerov, Jaan Kirsipuu en Jacky Durand als uithangborden. In 2000 nam AG2R de fakkel over als hoofdsponsor met een jarenlange duidelijke strategie: scoren met Fransen in het vaderland (lees: de Tour en de andere belangrijke Franse koersen), met af en toe een buitenlandse uitschieter als duwtje in de rug. Voormalig Belgisch kampioen Ludovic Capelle zorgde begin 2000 voor een Belgisch accent, maar de voertaal bleef hoofdzakelijk Frans. Waren enkele kopmannen in het eerste decennium van deze eeuw: Christophe Moreau, Samuel Dumoulin, John Gadret, Jean-Christophe Péraud en andere klimmers als Nicolas Roche.

Ludovic Capelle met Jaan Kirsipuu.

Bardet doet dromen, maar botst op zijn limieten

Zeggen en schrijven dat AG2R lange tijd min of meer een grijze muis was in het peloton, is misschien wat kort door de bocht. Maar vooral sinds 2015 wil de Franse ploeg meer dan een meeloper zijn in de kudde. De ontbolstering van Romain Bardet is daar niet vreemd aan. De Fransman werd binnengehaald als de nieuwe rondehoop en deed de Fransen ook dagdromen met een 2e plaats in het eindklassement van de Tour in 2016 en een 3e plaats een jaar later. Het steeds kapitaalkrachtiger wordende AG2R investeerde ook in de ploeg rond het speerpunt. Zo werden met Jan Bakelants (in 2015), Oliver Naesen (in 2017) en Stijn Vandenbergh (in 2017) sterke Belgen aan boord gehaald. Aangezien de progressie bij Bardet gaandeweg stokte en de Fransman meer dan eens tegen zijn plafond botste, begonnen de Fransen ook in te zien dat het seizoen uit meer dan de Tour bestaat. Door de prestaties van Naesen – een Belgische titel en tal van ereplaatsen in de Vlaamse klassiekers – werd het vizier van de Fransen ook steeds vaker op de klassiekers gericht. Voorlopig zonder grote vis, maar de 2e plaats van Silvan Dillier in Parijs-Roubaix 2018 en de 2e plaats van Oliver Naesen in Milaan-Sanremo 2019 smaakten duidelijk naar meer.

Romain Bardet stond twee keer op het Tourpodium.

Naesen en Van Avermaet: trainingsmakkers, vrienden en nu ook ploegmaats

En zo wordt het coronaseizoen 2020 min of meer het jaar van de (kleine) paleisrevolutie bij AG2R. Romain Bardet en zijn werkgever raakten steeds meer op elkaar uitgekeken: de Fransman snuift frisse lucht op bij Sunweb, met Pierre Latour trekt een ander Frans rondetalent naar Total Direct Energie. Maar bij AG2R zaten ze de voorbije weken niet stil en hebben ze het geweer van schouder veranderd. Tijdens de coronacrisis hoefden de renners niet in te leveren, aangezien de bankensponsor het volledige jaarbudget op 1 januari meteen ter beschikking had gesteld en er dus niet in schijven betaald werd. Bovendien werd met Citroën een tweede krachtige geldbron aan boord gehaald. Dat vertaalt zich in de transferpolitiek, waar kasseikopman Naesen zijn zegje in mocht doen. Met Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke werden twee versterkingen voor de breedte aangekondigd, met Greg Van Avermaet volgde maandag het tweede absolute speerpunt. Met een systeem van meerdere kopmannen – het beproefde recept van Deceuninck-Quick Step – probeert AG2R de druk een beetje van Naesens schouders te halen. En een contract van 3 jaar bewijst dat manager Vincent Lavenu nog volop gelooft in de kansen op winst van de 35-jarige olympische kampioen, die volgend jaar overigens weer op zijn geliefkoosde fiets zal kunnen rijden, aangezien ook fietssponsor BMC verleid kon worden door AG2R. Of het huiswerk helemaal af is, is twijfelachtig. Ook Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) wordt meer en meer gesignaleerd in het Franse kamp, waar ze wellicht nu al aftellen naar het voorjaar van 2021. In de hoop dat de bruine broeken nog wat meer het beeldscherm kleuren.