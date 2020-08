De 1e speeldag van de Jupiler Pro League is net achter de kiezen. Het uitgelezen moment voor Frank Raes om over voetbal te praten met Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Filip Joos. Na Extra Time bieden we ook nog samenvattingen aan van de 2 kwartfinales in de Europa League van vanavond.