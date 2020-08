Kreunen Belgische volleybalclubs onder de coronacrisis? "Onze clubs zijn gezond"

Het nieuwe seizoen in de topklasse van het Belgische volleybal zal volgens dezelfde formule als vorig seizoen worden afgewerkt.

Acht clubs spelen eerst een reguliere competitie van veertien speeldagen, gevolgd door qualifiers naar een best-of-3 (nummer 1 tegen 8, 2 tegen 7, etc), waarna de acht ploegen worden onderverdeeld in een Champions Final Four en een Challenge Final Four.

De top twee uit de Champions Final Four strijdt in een best-of-5 om de titel. Er zal geen daler zijn en ook een winterstop en het All Star Game vallen weg.