Jadon Sancho verlaat Dortmund dan toch niet en heeft contract tot 2023

Jadon Sancho maakte het afgelopen seizoen een geweldige indruk in Dortmund, met in totaal 20 doelpunten en evenveel assists in 44 wedstrijden.

De Engelse rechtsbuiten kon rekenen op heel wat belangstelling en naar verluidt had vooral Manchester United een oogje op hem. De rivaal van de ploeg (City) waar Sancho speelde voor zijn overstap naar Dortmund.

Maar sportief-directeur Michael Zorc liet nu weten dat er van een transfer nog niet meteen sprake is.

Integendeel, Dortmund had de talentvolle winger al tot 2023 aan zich gebonden. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier zullen dus nog een tijdje kunnen genieten van de kunstjes van Sancho.

Mats Hummels is alvast in zijn nopjes. "Jadon is de speler die het verschil kan maken voor ons. Ik ben blij dat hij blijft in Dortmund."