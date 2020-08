Het blijft afzeggingen regenen voor US Open: ex-winnares Koeznetsova en Strycova passen

Het coronavirus zorgt stilaan voor een waslijst aan afwezigen voor de US Open.





Bij de mannen is de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal de grootste afwezige. Bij de vrouwen zegden nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty, Kiki Bertens en Elina Svitolina al af.

Ook Svetlana Koeznetsova (WTA-32) zal niet deelnemen aan de US Open. De 35-jarige Russin won het grandslamtoernooi in 2004, maar reist dit jaar niet af naar New York.

"Het spijt me, ik had me echt verheugd op deelname", schrijft ze op Instagram. "Maar de pandemie heeft alle plannen veranderd. Ik nam een moeilijke beslissing en weiger om deel te nemen aan Cincinnati en de US Open."

Ook de Tsjechische Barbora Strycova (WTA-31) en de Chinese Wang Xiyi (WTA-108) lieten de organisatoren vandaag weten niet naar New York te komen. De start van het toernooi in Flushing Meadows is voorzien op 31 augustus. Fans zijn niet welkom in de tribunes.