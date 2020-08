Filip Joos: "Vraag me af of Pirlo Ronaldo aan boord wil houden bij Juve"

"Juventus hoopt op Zidane-effect"

"Toen Juve hem beloftetrainer had gemaakt, had voorzitter Agnelli erbij verteld dat Pirlo hopelijk ook ooit het eerste elftal zou coachen", schetst Filip Joos. "Bij een hoop is het niet lang gebleven."

"Is een goed paard ook een goede ruiter?"

"Juventus laat Andrea Pirlo nu wel een paar hordes overslaan", gaat Filip Joos voort. "Ze gooien hem meteen in het water, want adelbrieven als coach kan hij niet voorleggen."

"Het wordt bijna de lakmoesproef voor de uitspraak van Co Adriaanse. De Nederlandse coach zei ooit: "Een goed paard is daarom nog geen goede ruiter." Dat zullen we nu zien."

"Juventus heeft een groot probleem: de Italiaanse titel lijkt wel een ordinaire dag op het werk. Als trainer moet je er absoluut de Champions League winnen. Dan ligt je hoofd altijd op het hakblok.



"In de kleedkamer zullen ze alleszins luisteren naar Pirlo", weet Joos. "Als hij geen grappen uithaalt, want dat zou Pirlo in zijn carrière meer dan eens gedaan hebben. Hij trok zich niet terug als er tandpasta in schoenen gesmeerd moest worden."



"Pirlo had ook een erg goede band met Totti. Opmerkelijk, want Pirlo is een gereserveerde noorderling, Totti een exuberante Romein. Een technische adelbrief is dat niet, maar het zegt wel iets over zijn kwaliteiten."