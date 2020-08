Egan Bernal na demonstratie Jumbo-Visma: "We moeten rustig blijven"

Cijfers zeggen niet alles, maar wie naar de eindstand van de Ronde van de Ain lonkt, ziet toch duidelijke waardeverhoudingen.

Jumbo-Visma had met Primoz Roglic de eindwinnaar in de gelederen, Steven Kruijswijk was 4e op 56", George Bennett 5e op 1'27" en Tom Dumoulin 11e op 6'01".

Het (ooit?) o zo machtige Ineos kan een minder fraai rapport voorleggen. Van de kopstukken was Egan Bernal met zijn 2e plaats (op 18") wel op de afspraak, Geraint Thomas (34e op 21'09") en Chris Froome (41e op 26'45") zullen de driedaagse Franse rittenkoers toch met vraagtekens verlaten hebben.

"Ach, we hebben onze koers gereden en we moeten tevreden zijn met hoe het gegaan is", relativeerde Egan Bernal na de slotrit gisteren. "Ons grote doel blijft de Ronde van Frankrijk."

In de laatste etappe probeerde Ineos met zijn gebruikelijke beukwerk de concurrentie te versmachten, maar het blok van Jumbo-Visma vertoonde geen krimp. Chris Froome was een van de knechten van Bernal, Geraint Thomas was bij de slotklim al niet meer te bespeuren.

"We hebben op weg naar de Grand Colombier bewezen dat we ook een straf tempo kunnen opleggen. Neen, ik maak me geen zorgen. Vergeet niet dat dit een voorbereidingskoers op de Tour is, die pas eind deze maand (29 augustus) begint."

"Ook andere concurrenten voor het klassement moesten al snel lossen, maar dat betekent niet dat zij er in de Ronde van Frankrijk niet zullen staan. We moeten rustig blijven en we mogen niet vergeten dat we hier waren om te trainen."