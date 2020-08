Diamond League Monaco: Ben Broeders wordt 2e, WR op 5.000 meter

Polsstokspringer Ben Broeders (25) was de enige landgenoot op de affiche in Monaco. De Belgische recordhouder (5,76m) hoopte op 5,80m, maar bleef steken op 5,70m.

WR op de 5.000 meter, Europees record voor Ingebrigtsen

De meeting in Monaco had ook enkele spraakmakende resultaten in petto.

Joshua Cheptegei (Oeganda) is na vanavond wereldrecordhouder op de 5.000 meter. Hij finishte in 12'35"36, net geen 2 seconden sneller dan de besttijd van Kenenisa Bekele (12'37"35) in 2004. Cheptegei had zijn WR voorspeld en houdt dus woord: hij sloopt het record dat liefst 16 jaar onaantastbaar bleek.

Op de 400 meter horden imponeerde de Noor Karsten Warholm vanuit zijn lievelingsbaan 7 met zijn chrono van 47"10, de 6e tijd in de geschiedenis op het nummer.

Voor Warholm was het zijn eerste 400 meter horden van het seizoen. Zijn beste chrono bedraagt 46"92, de 2e tijd op de tabellen.

Op de 1.500 meter was Jakob Ingebrigtsen de auteur van een Europees record (3'28"68). De Noor was een zuchtje trager dan wereldkampioen Timothy Cheruiyot, maar de 19-jarige Ingebrigtsen snoept het ER van Mo Farah af (3'28"81 in 2013).