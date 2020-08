Collin Morikawa: de nieuwe superster, zeg maar "de nieuwe Tiger Woods"

Om het een beetje te plaatsen: met Major worden de 4 belangrijkste golftoernooien van het seizoen aangeduid: de Masters, de US Open, The Open

(Championship) en dus het Amerikaanse PGA Championship. Ze zijn een beetje te vergelijken met de 4 grandslamtoernooien in het tennis.

Elke golfliefhebber had er maanden naar uitgekeken. In plaats van mei werd het door dat vermaledijde coronavirus augustus, en dan nog zonder publiek. Maar het was het wachten waard. De afsluitende zondag, waarbij op een bepaald punt gedurende de laatste 9 holes liefst 7 spelers samen aan de leiding stonden, was om duimen en vingers van af te likken.

De apotheose was straffer dan straf. Collin Morikawa beslist alles op hole 16, een par 4 van amper 295 yards (zo’n 270 meter). Een fantastische drive en een goede putt later, mag hij een eagle (2 slagen onder par) neerschrijven op zijn scorekaart, waardoor Morikawa plots alleen bovenin staat. En hij zal die leiding niet meer afgeven.

Geen 3e opeenvolgende PGA-titel voor Brooks Koepka, die op de laatste dag helemaal wegzakt. Geen 2e Major voor Dustin Johnson, die ondanks zijn leidersplaats na de 3e ronde, toch weer net tekort komt, en voor de 5e (!) keer een 2e eindigt in een Major. En ook dat andere opkomende jonge geweld, met Matthew Wolff, Cameron Champ en Scottie Scheffler, moeten uiteindelijk hun meerdere erkennen in Morikawa.

Zondagavond in de baai van San Francisco - in Europa is het al een flink stuk richting maandagmorgen aan het lopen – heeft Morikawa niet alleen zijn eerste Major gewonnen. Hij heeft ook de hele wereld overtuigd dat hij wel eens de nieuwe superster zou kunnen worden, “de nieuwe Tiger Woods” zeg maar. Nu hebben we deze vergelijking al vaak gehoord, en ook evenveel keer weer richting prullenmand verwezen. Maar dit keer houdt de vergelijking meer steek.

Collin Morikawa was indrukwekkend afgelopen week. Prachtige stijl, ijzingwekkend kalm onder druk, zijn beste golf bovenhalen op de beslissende zondag (met een vierde ronde van 64 slagen). En een winnaar. In de moderne geschiedenis wonnen enkel Jack Nicklaus, Rory McIlroy en Tiger Woods dit PGA Championship op deze jonge leeftijd.

De eerste "Grote" is dus binnen voor Morikawa. Als hij Woods wil achternagaan; heeft hij er nog 14 andere nodig. Hopelijk oefent hij alvast wat op het omhoogtillen van grote trofeeën.