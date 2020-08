Allemand smeert de Mystics van Meesseman 4e nederlaag op een rij aan

Na een vlekkeloze start van het seizoen valt het kaartenhuisje van de Washington Mystics toch stilaan uit elkaar. Vannacht ging de ploeg van Emma Meesseman onderuit tegen Indiana Fever.

Aan Meesseman zelf zal het niet meteen gelegen hebben. Zij speelde vooral een sterk eerste quarter. Meesseman scoorde in totaal 19 punten en was daarmee de topschutter van haar ploeg. Maar opvallend: 17 van die punten kwamen er in de eerste helft van de partij.

Bij Indiana Fever vlogen de ballen er makkelijker in. Kelsey Mitchell blonk uit met 29 punten. Julie Allemand speelde ook sterk en klokte af op 13 punten, 6 rebounds en 5 assists.