3 volleybalclubs gaan Europa in, geen plannen voor een Beneleague

Het idee van een Beneleague, een grensoverschrijdende competitie met Nederland, is intussen van tafel geveegd.

"We zijn aangesproken door twee Nederlandse clubs en hebben een open discussie gehad", bevestigde Boone. "Maar onze conclusie was dat het niveau van de Nederlandse competitie laag is."

"Het is niet zoals in het basketbal waar de Belgische en Nederlandse top vijf aan elkaar gewaagd zijn. Een Beneleague zou ten koste gaan van onze kleinere clubs en biedt ook geen commerciële meerwaarde of extra aandacht in de media."