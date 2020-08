23-jarige Morikawa is verrassende winnaar van 1e major sinds corona-uitbraak

Na 13 maanden stond er nog eens een major op de golfkalender. Er werd zonder publiek gespeeld. Zo kon niemand van dichtbij de dramatische slotronde van Brooks Koepka meemaken. Hij ging voor een derde zege op een rij, maar zakte op de slotdag door het ijs met een ronde in 74 slagen. Hij tuimelde zo naar plaats 29.

Wie wel een stevige slotronde in huis had, was winnaar Collin Morikawa. Hij begon de dag met twee slagen achterstand op leider Dustin Johnson, maar verblufte met een ronde in zes slagen onder de par van de baan.

Morikawa is pas 23. Hij zet zich zo naast Jack Nicklaus, Tiger Woods en Rory McIlroy. De enige golfers die tot nu toe een major konden winnen voor hun 24e verjaardag.