Wheeler Peter Genyn scherpt wereldrecord 100 meter aan

Peter Genyn heeft even diep gezeten toen hij hoorde dat de Spelen van Tokio dit jaar niet plaatsvonden, vandaag wheelde hij alle frustraties weg.

Op de piste van het Koning Boudewijnstadion legde Genyn de 100 meter vandaag af in 19"75, een wereldrecord in de categorie T51.

"We hebben stevig naar deze wedstrijd toegewerkt", vertelde hij over zijn eerste race van het seizoen. "Ik wist dat ik goed zat, maar het is natuurlijk superleuk dat de bevestiging er nu ook is."

De Paralympische Spelen zijn net als de Olympische Spelen uitgesteld naar de zomer van 2021. Genyn zal dan 44 jaar zijn. 4 jaar geleden snelde hij naar paralympisch goud op de 100 en de 400 meter.