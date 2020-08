Serena Williams leefde voorbije maanden als "kluizenaar": "Ik wil wel naar US Open"

Serena Williams is niet van plan zich om terug te trekken voor een van de twee naderende grandslamtoernooien, de US Open en Roland Garros. "Ik zie mezelf alles spelen als het ervan komt", zegt de 38-jarige Amerikaanse.



"Maar ik ben niet te veel aan het plannen voor de toekomst, aangezien toernooien ook worden geschrapt. Ik dacht: we trainen gewoon door en dan zien we het wel."

Trainen deed Williams op haar eigen baan, die recent uit nood werd aangelegd. "Mijn man heeft die baan voor me aangelegd. De tennisbaan is mijn eigen toevluchtsoord. Ik vroeg me af waarom ik dat niet 20 jaar geleden heb gedaan."

Williams heeft een geschiedenis met een longembolie en was om die reden voorzichtig sinds de uitbraak van het coronavirus. "Ik was echt een beetje een kluizenaar", zei Williams, die de afgelopen zes maanden amper haar woning verliet.

En als ze reisde, nam ze het zekere voor het onzekere. "Ik heb 50 mondkapjes bij me als ik reis. Ik wil nooit meer zonder."