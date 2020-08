Remco Evenepoel na Polen: "Grootste zege is dat Fabio erdoor is gekomen"

“We hopen allemaal dat hij weer kan doen wat hij het liefste doet en dat is ritten zoals vandaag winnen. Het is een enorm sterke mens.”

“Het eerste verslag van de dokters was dat hij ging moeten vechten voor zijn leven en nu er volledig door en er is weer hoop dat hij een normaal leven kan leven.”

“Maar de grootste overwinning van de week is dat Fabio erdoor is gekomen. Hij heeft ons die mentale kracht gegeven om voluit te gaan de laatste 2 dagen.”

De eindzege van Remco Evenepoel kwam in de slotrit niet meer in gevaar. De vreugde was groot, maar ingetogen in het kamp van Deceuninck-Quick Step.

"Dit is World Tour, dus qua niveau is het de hoogste van de vier. Qua prestatie misschien ook. Als ik zie hoe ik gewonnen heb, door 50 kilometer alleen te rijden."

"Ik had gisteren benen die niet kapot gingen, ik kon blijven gaan en dat heeft me de eindoverwinning bezorgd."

Na San Juan, de Algarve en Burgos is Polen de vierde rittenkoers in 2020 die Evenepoel op zijn naam schrijft. "Deze was de moeilijkste om te winnen."

"Aan de vorm zal het in Lombardije niet liggen"

De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en ik heb veel vertrouwen in de ploeg. We gaan met een sterke ploeg naar de Giro.

Na de Ronde van Lombardije komen met het WK in Zwitserland en de Giro de volgende doelen van Evenepoel eraan. Of veranderen die doelen nog? "Ik ga normaal gezien vol voor Giro blijven gaan."

"Ik denk dat het nu nog te vroeg is om over een eventuele afgelasting van het WK te spreken. Dat zou ik raar vinden, alle koersen kunnen perfect verlopen als alle renners getest kunnen worden. Dan moet er niet gesproken worden over annulering van het WK."

Volgens een Italiaanse bookmaker is Evenepoel de topfavoriet voor de Giro. "Dat is mooi", vindt Evenepoel. "De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en ik heb veel vertrouwen in de ploeg. We gaan met een sterke ploeg naar de Giro."

"Ik heb nog veel tijd om te recupereren en om dan weer op te bouwen en top te zijn. We gaan er alles aan doen en dan 3 weken zo hard mogelijk strijden en dan zien we wel waar ik uitkom."