Primeur in de MotoGP: Brad Binder is eerste Zuid-Afrikaanse winnaar

Brad Binder, een 24-jarige Zuid-Afrikaan en vorig seizoen vicewereldkampioen in de Moto 2-klasse, is nog maar bezig aan zijn eerste seizoen in de MotoGP.

Na een dertiende plaats en een opgave in de eerste twee GP's, verraste hij vandaag iedereen in Tsjechië. Voor zijn team Red Bull KTM is het de eerste zege ooit in de MotoGP.

Binder is ook de eerste GP-winnaar uit Zuid-Afrika en dat in zijn eerste seizoen. De laatste "rookie" die kon winnen in zijn debuutjaar was Marc Marquez in 2013.

WK-leider Fabio Quartararo werd vandaag pas zevende, maar blijft wel leider in de tussenstand. Wereldkampioen Marquez ontbrak in Tsjechië. De Spanjaard herstelt nog van een gebroken rechterarm.