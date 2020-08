Overweegt Ronaldo vertrek na vroege CL-exit:"Vakantie gebruiken om te beslissen"

Hoewel Juventus vrijdag met 2-1 won van Lyon, bleken twee doelpunten van de Portugese superster niet voldoende om door te stoten naar de kwartfinales. Opnieuw geen Europese finale voor CR7, die zijn ontgoocheling een dag later niet onder stoelen of banken stak.

"Het seizoen 2019-2020 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan verwacht. Nu is het tijd voor reflectie en om onze ups en downs te analyseren. Kritisch denken is namelijk de enige manier om te blijven verbeteren", schreef de spits op zijn Instagram-pagina.

"Een enorme club als Juventus moet altijd denken en werken als de beste ter wereld, zodat we onszelf een van de beste en grootste clubs ter wereld mogen noemen. Het opnieuw winnen van de Serie A in zo'n moeilijk jaar is iets waar we erg trots op zijn, maar de fans eisen meer. Het is aan ons om die verwachtingen waar te maken."