Mick Schumacher is op weg naar de zege, tot ploegmaat hem aanrijdt

Net als de Formule 1-coureurs raceten de Formule 2-rijders dit weekend op Silverstone. In de 2e race had Mick Schumacher zijn eerste seizoenszege in zijn vizier, maar daar besliste ploegmaat Robert Shwartzman anders over.

Op 3 ronden van het einde haalde Schumacher net voor een bocht Schwartzman in. De Rus was verrast en knalde in de auto van de Duitser. Daar ging de eerste seizoenszege voor Schumacher junior.

De Jappaner Tsunoda was de lachende derde. Hij won de race voor Schumacher, Shwartzman finishte als 13e.