Max Verstappen: "Mijn oma was best snel in de auto"

In de 70th Anniversary Grand Prix, de 5e race van het Formule 1-seizoen, nam Max Verstappen de Mercedes-auto's te grazen. Toen hij de jacht inzette op Bottas en Hamilton vroeg zijn ingenieur om het rustiger aan te doen.

Daar had de Nederlander geen boodschap aan. "Komaan, nu blijven we een keer in het spoor van Mercedes", antwoordde hij. "Ik ga niet zoals een oma rijden."



Is zijn oma dan een slak op de weg? "Neen, ze was best snel in de auto", lachte Verstappen achteraf. "Ik had gewoon geen zin om zomaar als achtervolger rond te rijden, dat haat ik."



"Soms kan je je banden wanhopig kapotrijden", gaf Verstappen toe, "maar dat was nu niet het geval. Nu voelde ik dat ik druk kon zetten."