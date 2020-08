Louwagie: "Gaan niet over een nacht ijs met David, transfer is nog niet rond"

Geen Jonathan David in de wedstrijdkern bij AA Gent. De jonge aanvaller zou al eigendom zijn van Rijsel. Of toch niet? "Neen, dat is nog niet definitief. Wat er in de krant stond, is voorbarig", zei Michel Louwagie. "Zulke grote en belangrijke transfers regel je niet in een paar dagen. Dat is ook zo bij internationale transfers met hoge bedragen."

"Er moeten nog heel wat dingen uitgeklaard worden. Er zijn veel elementen betrokken bij die transfer. De voorzitter en ik zijn er mee bezig. We gaan niet over een nacht ijs dus de transfer duurt lang."

"Ik vind dat de transfersommen in België veel te laag liggen. Ik werd wat meewarig bekeken toen ik vroeger over een tansfersom van 20 miljoen sprak voor Moses Simon. Maar voor transfers vanuit Nederland liggen die sommen veel hoger, hoewel ze op UEFA-ranking lager staan."

Hoe kijkt trainer Jess Thorup naar de transfer van zijn goudhaantje? "Ik heb nog met hem gesproken. Gisteren trainde hij nog mee. Maar we wisten al lang dat hij waarschijnlijk zou vertrekken. Onze focus ligt op de wedstrijd."