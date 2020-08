Jonathan Sacoor mist BK en Memorial: "Moet in quarantaine in de VS"

Gisteren liep Jonathan Sacoor een 200 meter in het Koning Boudewijnstadion, vandaag trad hij aan op zijn favoriete 400 meter. Zijn tijd van 46"56 is natuurlijk ruim boven zijn persoonlijk record, maar toch was Sacoor niet ontevreden.

"Het is een vreemd seizoen, ik heb nooit wedstrijdritme kunnen opdoen. Vandaag heb ik een paar kleine technische foutjes gemaakt. Ik ben toch tevreden met hoe de trainingen op het trainingskamp verlopen zijn."

"Ik ben blij dat ik toch nog twee wedstrijden in België heb kunnen lopen, en al bij al mag ik niet klagen over mijn niveau. Het is een interessant, maar mentaal zwaar seizoen geweest waarin alles één voor één werd afgelast."

"Uiteindelijk deden we nu alles met het oog op 2021. Alle trainingen en wedstrijden neem ik mee naar volgend jaar. Hopelijk wordt het voor onze sport een normaler jaar en kan ik iets moois doen."