Johan Museeuw: "Van Aert is al een kampioen, hij kan de 5 monumenten winnen"

Museeuw: "Allemaal de verdienste van Wout zelf"

Wout van Aert heeft gisteren nog maar eens zijn wereldklasse getoond. Johan Museeuw was erbij en spreekt vol bewondering voor de triomfator. "Van Aert was gisteren de sterkste en de slimste. Na de Strade Bianche is hij als favoriet begonnen aan Milaan-Sanremo. Hij heeft het op een grandioze manier afgemaakt en dat is aan weinigen gegeven. Dat toont aan dat Van Aert al een supergrote kampioen is", vertelt Museeuw, die gisteren in Sanremo zat als cocommentator voor de VTM. Na de zege kwamen de emoties naar boven bij Van Aerts ouders en vriendin. "Dat is logisch. Na zijn zware val vorig jaar was er even twijfel of Wout nog renner kon zijn. Uiteindelijk keerde hij terug en wint hij nu in 1 week de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Dan laat je je emoties gaan. Dat is sport en dat is mooi." "Deze successen zijn alleen de verdienste van Wout van Aert zelf. Hij heeft keihard gewerkt met zijn trainer en entourage."

Van Aert is niet enkel sterk, maar ook intelligent. Van beneden tot boven heeft hij alles van een kampioen. Johan Museeuw

Museeuw was vooral onder de indruk hoe Van Aert het gisteren aangepakt heeft. "Hij is de hele wedstrijd heel koel gebleven. 2 kilometer voor de voet van de Poggio zat Van Aert in het peloton in laatste positie. Ofwel heb je dan nog de benen om naar voren te rijden, ofwel ben je niet goed genoeg. En het was dat eerste." Ook tijdens de afdaling van de Poggio etaleerde Van Aert zijn kunnen. "Hij heeft heel veel voordeel met zijn veldritervaringen. Wout kiest er de juiste lijnen uit en rijdt op zijn manier naar Alaphilippe. Niet te snel, maar wel op het moment waarvan hij denkt dat dat het juiste is." "Tactisch heeft Wout alles juist gedaan. Voor een jonge renner is dat ongewoon. Dat betekent dat Van Aert niet enkel sterk, maar ook intelligent is. Van beneden tot boven heeft hij alles van een kampioen."

"Zie in Van Aert een type-De Vlaeminck"