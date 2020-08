De Coninck: "Moeilijk voor Clement om hetzelfde vuur weer in dezelfde groep te krijgen"

Na de bekerontgoocheling begon landskampioen Club Brugge ook de competitie met een nederlaag. "Ze zijn wel veel feller begonnen dan vorige week tegen Antwerp", vertelt De Coninck. "Toen leken ze nonchalant en hautain. Ik denk dat er deze week een hartig woordje gepraat is. De ingesteldheid was deze week wel perfect, maar ze konden weer niet scoren."

"Dat is duidelijk een probleem. De kansen zijn niet zo veelvuldig als vorig seizoen. Toen kregen ze iedere match heel veel doelkansen. Antwerp en Charleroi zijn nu wel twee stevige ploegen die goed kunnen verdedigen. Volgende week tegen Eupen moet Club Brugge hier een eind aan maken. Dan moeten ze scoren en veel kansen creëren."

"Brandon Mechele was misschien wel de beste speler, maar hij maakte dan een spijtige individuele fout. Alles zit een beetje tegen. Na een geweldig seizoen is het ook niet makkelijk om met dezelfde spelers dezelfde ambiance te creëren. Een aantal jongens waren ook gebrand op een transfer, maar die komt er voorlopig niet. Voor trainer Clement is het moeilijk om hetzelfde vuur erin te krijgen en nog eens hetzelfde te vragen. Vorig jaar haalden alle spelers hun hoogste niveau, nu zijn een paar bepalende spelers niet in vorm."