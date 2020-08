Coldenhoff wint eerste slag in Letse zand, WK-leider Herlings pas 5e

Na zijn tweede plaats achter regerend wereldkampioen Tim Gajser (Honda) in de eerste reeks, kwam Coldenhoff in de tweede race wel als eerste over de streep. Gajser legde de Nederlander het vuur aan de schenen, maar kwam ten val en moest in de tweede reeks vrede nemen met plek vijf.

WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) en meervoudig wereldkampioen Antonio Cairoli eindigden respectievelijk vijfde en dertiende in de eindstand. Onze landgenoten kenden weinig succes in de eerste MXGP na een lange coronapauze. Desalle stuurde zijn Kawasaki naar een 10e plaats in de eindstand. Jeremy Van Hoorebeek strandde op de 16e stek in de GP-uitsla.

In de WK-stand slinkt de voorsprong van de Nederlander Herlings (130 ptn) op Gajser (126) tot slechts vier punten. Coldenhoff (103) is derde voor de Italiaan Cairoli (86).