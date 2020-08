Baaldag voor broers Borlée in Brussel: blessures voor Kevin en Dylan

Jonathan was de enige broer die de meeting overleefde zonder blessure, maar beleefde ook geen leuke dag. "Mijn start op de 100 meter was rampzalig, de rest van de race was oké. Het is wachten tot de puzzel klopt, dan zit mijn persoonlijk record van 10"46 erin."

"Het is alvast leuk om eindelijk weer wedstrijden te kunnen lopen. Daar heb je als atleet al die maanden voor getraind. We mogen de organisatoren van de meetings die in deze omstandigheden toch kunnen doorgaan dankbaar zijn. Het is zonder publiek, maar dat zijn we in de atletiekwereld helaas gewoon."