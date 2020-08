"Evenepoel en Van Aert hebben zaterdag de basis gelegd voor een fantastisch decennium"

De Belgen domineren de wielersport. Wout van Aert lijkt op dit moment de beste in het ééndagswerk en in het rondewerk domineert Remco Evenepoel voorlopig. Sporza-wielercommentator Michel Wuyts ziet het graag gebeuren. "We zijn vertrokken voor 10 jaar, denk ik", zegt hij in een Facebook Live bij Maarten Vangramberen.

Welke topprestatie moet het hoogst ingeschat worden?

Michel Wuyts: "Ik heb me twee keer laten overrompelen door de prestaties van Wout van Aert in Milaan-Sanremo en Remco Evenepoel in de Ronde van Polen. Ik ga die dan ook niet naast elkaar leggen. Ik ga die historische zaterdag gewoon nog heel lang onthouden." "Er is een basis gelegd voor een fantastisch mooi decennium. Dat is 10 jaar, hé. Ik was ervan overtuigd dat we in positieve zin zouden exploderen en dat we de boel zouden platleggen met het talent dat we hebben. MIjn verwachtingspatroon was huizenhoog."

"We hebben er vier maanden op moeten wachten, maar het gebeurt nu. Nogmaals: ik kijk uit naar een fantastisch decennium en hoop daar nog een rolletje in te spelen." "We hebben met zekerheid de beste klassieke renner van het moment. Van Aert wint zijn eerste monument en het is meteen het moeilijkste dat er überhaupt te winnen valt." "Hij rijdt weg met Julian Alaphilippe op de Poggio en legt hem er dan op in de sprint. Op een totaal ander terrein overtreft hij ook iedereen in de Strade Bianche. Eigenlijk moeten de klassiekers die hem het best liggen nog komen met de Ronde en Roubaix." "Van Aert is aan een reeks begonnen en ik ga ervan uit dat hij heel ver zal komen in het vervolledigen van die reeks."

We hebben met zekerheid de beste klassieke renner van het moment.

Kan Remco Evenepoel nu al een grote ronde winnen?

Michel Wuyts: "Waarom denk je dat ik een roze polo aan heb? Ik heb een statement willen maken. Ik geloof echt dat hij de Giro kan winnen. In de wetenschap dat je iemand van 20 wel de toelating moet geven om te falen. Maar er zijn voortekenen die me vertellen dat hij dat niet zal doen." "In de Ronde van Burgos wint hij een etappe met een aankomst bergop op een zeer berekende manier. Hij laat zich begeleiden door ploegleiders, die zeggen: "probeer maar eens" en breidt dan zijn voorsprong uit. Dat zal hij ook nodig hebben in de Giro, bijvoorbeeld al op dag vier op de Etna." "Komt daar nog eens bij dat er in de Giro 65 kilometer tegen de tijd moet worden gereden. Hoera! En dan komt die cruciale derde week. Als hij daar één keer een nummer uit zijn benen schudt zoals in Polen, dan zijn we effen."

Moet Evenepoel niet beter nu al de Tour rijden nu hij in topvorm is?

Michel Wuyts: "Neen, dat vind ik niet. De ploeg van Deceuninck-Quick Step is op dit ogenblik nog niet voldoende geladen met topklimmers om Evenepoel te omringen in het hooggebergte van de Ronde van Frankrijk. Hij zou kunnen verzwolgen worden door Ineos en Jumbo-Visma." "Klimtalenten zoals Joao Almeida en Andrea Bagioli zijn er al. De Portugees moest in Burgos niet veel onder doen voor Evenepoel, maar die kan niet wat de Belg deed in Polen." "Patrick Lefevere is nu al bezig met de uitbouw van zo'n Tour-ploeg. Er moet nog een aanvulling komen, maar als de genoemde jongeren kunnen meegroeien met Evenepoel, zijn ze op de goede weg. Ook types als Tim Declercq en Yves Lampaert heeft hij nodig voor het vlakke en het middengebergte."

Ik geloof echt dat Remco Evenepoel de Giro nu al kan winnen.

Kan Van Aert alle monumenten winnen?

Michel Wuyts: "Ja, dat moet zeker kunnen. De Ronde van Lombardije wordt de moeilijkste voor Van Aert om te winnen, maar hij klimt echt heel goed. Hij gaat op stage mee omhoog met Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk." "Maar wat me vooral frappeert is dat hij waarden haalt die tegen de 6 aanleunen als we kijken naar de verhouding wattage per kilo lichaamsgewicht. Dat is voor een jongen van 77 kilogram fantastisch." "Hij heeft op de Poggio laten zien dat hij ook een geweldige afdaling heeft. Zijn terugkeer op Alaphilippe komt er ook niet zomaar. Hij heeft drie seizoenen achter Mathieu van der Poel gereden in de cross. Telkens met de hardnekkigheid om het bij seconden te houden. Zijn uitspraak na de finish sprak ook boekdelen. "Ik eet nog liever mijn stuur op dan dat Alaphilippe mij hier zal kloppen", zei hij en dat zegt veel."

Ben je ook zo benieuwd naar het BK tijdrijden?

Michel Wuyts: "Dat zou wel eens de mooiste tijdrit van het jaar kunnen worden, met allemaal mannen van bij ons. Van Aert heeft een fenomenale tijdrit in de benen, kijk maar naar de Dauphiné van vorig seizoen." "Van Aert zou ik ook naar de Spelen sturen. We hebben het nu al over een kampioen en die laat je niet zomaar thuis. Als die een mankement vertonen in de voorbereiding, moet je hen nog altijd het voordeel van de twijfel geven." "Het WK tijdrijden wordt moeilijk, want dat valt samen met de slotdag van de Tour. Wat een onzin van de UCI. Ik hoop dat ze hem bij Jumbo-Visma gebruiken daar waar dat nodig is, bijvoorbeeld in de eerste pittige week, en niet enkel laten knechten. Er zijn een aantal Tour-etappes op zijn lijf geschreven."

Er zijn een aantal Tour-etappes op het lijf van Van Aert geschreven.

Wat vond je van de concurrentie in Milaan-Sanremo?

Michel Wuyts: "Ik vond Mathieu van der Poel niet overdonderend. Alsof er een wolk van machteloosheid over hem daalde. Vorig seizoen deed hij prachtige dingen in de lente. Dat zou je ook nu mogen verwachten, maar het gebeurt niet. Daar heb ik niet onmiddellijk een verklaring voor. Misschien is het heel simpel en kan hij niet tegen de hitte." "Greg Van Avermaet moet dan weer vooral groeien en ervan uitgaan dat zijn periode komt in oktober. De wat oudere lichamen gaan in het compacte seizoen competitie nodig hebben om op hun best te zijn in de Ronde en Roubaix." "Philippe Gilbert kon dan weer niets proberen omdat er jongere elementen met meer jus in de benen eerder initiatief namen. Hij weet als geen ander dat je bij de pinken moet zijn. De jeugdige explosiviteit heeft hij niet meer." "De twijfels over Peter Sagan zijn dan weer andermaal bevestigd. Hij had geen reactie in huis en gaf dat ook toe. Het ging gewoon te snel, zei hij achteraf. Zijn sprint was niet slecht en dat biedt perspectief voor wat komen moet. Het is natuurlijk ook zo dat je Sagan afrekent op nederlagen. Niet meer op goede ereplaatsen. Is dat wel eerlijk? Je rekent hem af op de beste versie van Sagan die je ooit zag. Dat is zo met drievoudige wereldkampioenen."

Het is zo dat je Sagan afrekent op nederlagen. Niet meer op goede ereplaatsen. Is dat wel eerlijk?

Is Van Aert een betere renner geworden na zijn zware val?

Michel Wuyts: "Het is een cliché dat je van een zware blessure beter terugkomt. Ik geloof daar ook in. Wat hem overkomen is, dat staaft dat. Hij is zich gaan concentreren op de spiergroepen rondom dat blessuregebied en dat versterken helpt. Qua mindset heeft hij de grootste overwinning behaald die er te behalen is."

Waar plaats je de overwinning van Evenepoel in de Ronde van Polen?

Michel Wuyts: "Op het allerhoogste niveau. Nog hoger dan de Ronde van Burgos, al kwam daar wel de geruststelling dat hij ook aankomsten boven kan winnen. Die overwinning was van essentieel belang. Maar wat hij doet in Polen is typisch voor hem." "Vanuit het niets tegen types zoals Jakob Fuglsang, Rafal Majka en Simon Yates "adieu" zeggen... Op 35km van het einde checkte ik een eerste keer en zag ik 50 seconden als verschil staan. Toen dacht ik dat hij het nipt zou halen. Na Milaan-Sanremo keek ik terug en won hij met 1'45". Dat is "crazy"!"