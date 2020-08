VIDEO: Zo gaat het er in de ploegauto aan toe als Wout van Aert wint

Bij de Nederlandse formatie Jumbo-Visma worden ze van de ene emotie naar de andere geslingerd. In de Ronde van Polen liep het eerder deze week fout met Dylan Groenewegen die Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) de lucht in katapulteerde.

Enkele dagen later wint Wout van Aert het wielermonument Milaan-Sanremo. In de volgauto weten ze even niet hoe ze moeten reageren. "Wat is dit", stamelt Jan Boven, die zijn kopman een held noemt in de micro.