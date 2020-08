Verbeke (Anderlecht): "Vooral op vlak van uitgaande transfers hebben we nog werk"

Peter Verbeke heeft de sportieve touwtjes in handen bij Anderlecht. In een interview op het eigen mediakanaal van de club gaf hij tekst en uitleg bij de transferfilosofie. "De financiële situatie is wat ze is. Anderlecht beschikt niet meer over dezelfde middelen als in de voorbije 5 jaar. Onze inkomende transfers moeten we dus zeer scherp afronden en ook aan de juiste salarissen."

Er is dus weinig ruimte om groot uit te pakken op de markt. "De zomermercato is begonnen met een analyse van de huidige kern. We wilden behouden wat goed was en dat is tot nu toe gelukt. Het verlengen van de huurovereenkomst van Derrick Luckassen was een prioriteit."

Ook heel wat jonge spelers kregen een contractverlenging. Ook in de toekomst moet jeugd een codewoord blijven bij paars-wit. Verbeke concentreert zich niet dan niet alleen op de eigen academie, maar ook op buitenlands talent. "We willen wereldwijd jonge talenten detecteren en ze hier verder opleiden. Zo kunnen we een meerwaarde creëren."

"Ik wil een dynamisch scoutingsteam. Mensen die data- en video-analyse gebruiken. Echt live iemand gaan scouten is de laatste stap. Het is belangrijk dat we alles weten over een speler. Niet alleen wat hij technisch kan, maar ook wie zijn vrouw of vriendin is bijvoorbeeld. We winnen informatie in bij ex-coaches en ex-ploegmaats. Soms zoek je dagen of weken tot je een profiel vindt dat echt bij Anderlecht past."