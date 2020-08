Rennersvakbond reageert: "Onaanvaardbaar dat renners hun leven moeten riskeren"

Er was de voorbije dagen opnieuw veel kritiek op de passiviteit van rennersvakbond CPA na de zware crash van de Nederlander Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Vandaag reageerde de vakbond, onder leiding van voormalig wielerkampioen Gianni Bugno, dan toch nog.

"We hebben de UCI donderdag per brief gevraagd een onderzoek te openen om de personen die de veiligheid van de renners niet konden garanderen aan te klagen", aldus de CPA. Er werd ook gevraagd om aankomsten bergaf te vermijden en renners die incidenten veroorzaken strenger te straffen.

"We willen dat de UCI strengere controles uitvoert. We kunnen niet op goed geluk hopen of vertrouwen dat organisatoren correct zullen handelen. Striktere regels zijn nodig. We zijn blij dat Fabio Jakobsen is kunnen ontwaken, maar het blijft onaanvaardbaar dat in WorldTour-wedstrijden zulke ongelukken gebeuren en renners hun leven riskeren. We moeten eindelijk eens allemaal aan een visie werken. Anders zal er nooit iets veranderen." De rennersvakbond kreeg vooralsnog geen antwoord van de UCI op haar brief.



De CPA benadrukte ook dat het geen macht heeft om een finishplaats te veranderen als de Technische Commissie van de UCI die aankomst al heeft goedgekeurd. "We staan niet in voor de veiligheidscontroles", legde Bugno uit. "Ik maak dit even duidelijk na de vele kritiek die we de voorbije dagen hebben gekregen. Wij zijn slechts de laatste schakel in de ketting."