Remco Evenepoel: "Mijn pijn is niet te vergelijken met de pijn van Fabio"

Evenepoel had dit plannetje min of meer al in zijn hoofd voor de start. "Ik heb deze ochtend bewust onze persman gevraagd om een rugnummer van Fabio te regelen", zegt de nieuwe leider in de Ronde van Polen. "Dus het was gepland."

"Een kwartiertje voor de start heeft Ward me het nummer gegeven. Fabio zat de hele tijd in mijn hoofd, de pijn die ik vandaag heb geleden is niet te vergelijken met de pijn die Fabio moet lijden. Hij heeft me kracht gegeven."

"Het was een grote morele boost toen we gisteren het goeie nieuws over hem kregen, en daarom wou ik vandaag iets doen."

De solo van Evenepoel was indrukwekkend. "Ik had echt goeie benen en ik wist welke power ik op de beklimmingen moest proberen te rijden. Het was heel zwaar op de klim, dus daar heb ik niet te snel gereden. Op het vlakke heb ik op mijn gevoel gereden en elk stuk bergaf heb ik gebruikt om te recupereren."

Morgen begint Evenepoel met een ruime bonus van bijna 2 minuten op Jakob Fuglsang aan de slotrit. "Zonder ongelukken is de eindzege binnen, denk ik." Eerder won de kopman van Deceuninck-Quick Step de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve en de Ronde van Burgos.