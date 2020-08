Racing Point: "99% zeker dat Sergio Perez in Spanje weer in de auto zit"

Nico Hülkenberg start morgen vanaf plaats 3 in de tweede race op het circuit van Silverstone, maar de kans is heel groot dat hij voor de vijfde GP van het jaar weer plaats moet ruimen voor Sergio Perez. De Mexicaan zou dan negatief moeten testen op corona.

Volgens Otmar Szafnauer tonen de testen dat het coronavirus aan het afnemen is bij Perez. "Vandaag heeft hij opnieuw een test ondergaan en die resultaten zullen we morgen hebben en ik denk dat hij negatief zal testen. Tegen de GP van Barcelona moet Sergio weer in de auto zitten."

"Ik was 99 procent zeker dat Nico Hülkenberg beide races in Silverstone zou rijden en nu ben ik 99 procent zeker dat Sergio in Spanje in onze auto zal zitten."

Perez testte positief nadat hij na de GP van Hongarije naar Mexico was gereisd voor zijn zieke moeder. "Het duurt tussen de 1 en 4 weken dat je negatief test na een besmetting. Het hangt ook af wanneer hij besmet geraakt is."