Ook positieve coronatest bij nieuwkomer OHL: "Gaat niet om speler"

In de voorbije dagen was het al raak bij KV Mechelen, Cercle Brugge en Genk en nu meldt ook OH Leuven een postieve coronatest op Twitter. Een naam werd er niet gegeven, maar het gaat niet om een speler.

"De persoon vertoont geen symptomen en gaat 7 dagen in quarantaine", klinkt het. Alle andere testen waren negatief. "Er is geen impact op de match van maandagavond tegen Eupen."