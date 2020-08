Oliver Naesen: "Vorig jaar vroeg Wout van Aert nog tips, nu hoeft dat niet meer"

Wout van Aert en Julien Alaphilippe reden buiten categorie in Milaan-Sanremo. Daar zijn de geklopte renners het over eens. "Op de Poggio zat ik à bloc", klinkt het bij Oliver Naesen (14e). "Ze waren supersterk", getuigt Greg Van Avermaet (8e). Ook Philippe Gilbert (9e), Aimé De Gendt (21e) en Jan Bakelants (41e) doen hun verhaal.

Naesen (14e): "Van Aert zal niet voor laatst juichen dit jaar"

Vorig jaar finishte Oliver Naesen als 2e op de Via Roma, dit jaar werd hij 14e. "Het was lang een makkelijke wedstrijd", doet hij zijn verhaal, "tot de Cipressa eraan kwam. Het tempo ging fors de hoogte in, maar dat lukte nog wel." "De Poggio was andere koek, daar zat ik à bloc. Toen ik over de streep kwam, was ik steendood." "In de laatste bocht wilde ik binnendoor glippen, maar ik moest remmen. Wout van Aert heb ik nog zien juichen. En dat zal niet de laatste keer zijn", weet Naesen.



"Vorig jaar vroeg hij me nog tips in de aanloop naar Sanremo. Dat hoeft hij nu niet meer te doen", lacht Naesen. In de Strade Bianche vorige week kreunde Naesen onder de hitte. "Het is echt niet simpel koersen zo", zegt hij. "Tijdens de dopingcontrole stond ik te beven van de inspanning."

Van Avermaet (8e): "Moest remmen op de Poggio"

Greg Van Avermaet was met een 8e plaats de tweede Belg in de uitslag van Milaan-Sanremo. "Het ging best goed. De hele wedstrijd had ik een goed gevoel", vertelt hij. "Op de klimmen kon ik de beste renners volgen, maar toen Alaphilippe en Van Aert gingen, vielen we bijna en moest ik even remmen. Ik probeerde nog in de wind het gat te dichten, maar dichterbij kwam ik niet." "Van Aert en Alaphilippe verdienen het om op het podium te staan. In zo'n situatie als op de Poggio moet alles 100 procent mee zitten, maar het zou ook moeilijk geweest zijn om de twee te volgen als ik niet had moeten remmen. De twee waren supersterk."

Eindconclusie? "Top 10 in Milaan-Sanremo is niet slecht. Het was hectisch, maar ik heb meer van deze koers kunnen genieten dan van de Strade Bianche. Drie top 10-plaatsen in evenveel koersen: op deze conditie kan ik bouwen."

Gilbert (9e): "Nog geprobeerd om naar de twee te springen"

Het vijfde monument op zijn erelijst plaatsen, dat lukte Philippe Gilbert zaterdag niet tijdens Milaan-Sanremo. De kopman van Lotto-Soudal finishte als 9e.

Gilbert kreeg op zijn 38e een nieuw parcours tussen Milaan en Sanremo voorgeschoteld. "Dat was best veeleisend, met die nieuwe beklimmingen maar vooral ook de nieuwe afdalingen. Het was een hele zware koers", vond hij. "Ook al waren er maar 6 renners per ploeg, toch konden we in de finale mooi samen blijven. Maar op de Cipressa moest Caleb (Ewan, red.) de groep laten gaan en daarna zat ik alleen."

"Ik volgde andere renners om een goeie positie te vinden en voelde me niet slecht op de klim. Maar ik zat een plaats of vijf, zes te ver om mee te gaan met de moves. Ik nam een risico door te hopen dat we zouden terugkomen."

In de slotkilometer probeerde Gilbert nog de hand uit te steken naar de zege, achter het duo Van Aert-Alaphilippe. "Caruso ging van ver en ik ging mee in zijn wiel. Ik zag hoe de eerste twee de sprint voorbereidden en dacht: "Ik ga van ver, van 250 meter." Ik probeerde naar hen te springen, maar ik kwam niet dicht genoeg en daarna kwam er nog wat volk voorbij."

"Top 10 in een monument: niet slecht, maar we verwachtten meer", was Gilbert eerlijk.

Aanvaller Aimé De Gendt: "Speelde alles of niets"

Voor Julian Alaphilippe en Wout van Aert hun duivels ontbonden op de Poggio, ging Aimé De Gendt zijn kans. "Op die manier wilde ik Andrea

Pasqualon in een zetel zetten", legt de renner van Circus-Wanty Gobert uit. "Ik reed een goed tempo en wilde in de laatste haarspeldbochten nog versnellen, tot Alaphilippe en Van Aert me voorbijflitsten." De Gendt finishte in de groep van achtervolgers als 21e. "Boven mijn verwachtingen, maar het had meer kunnen zijn. In de sprint zat ik links, net op de plaats waar Démare bijna in de hekken belandde. Anders zat de top 10 of de top 15 erin."

Aimé De Gendt op de Poggio.

Bakelants (41e): "Licht ging uit"

"Het ging best goed", vertelt De Gendts ploegmaat Jan Bakelants (41e), "maar op de Poggio ging het licht toch uit. Op het steile stuk waar Alaphilippe demarreerde, verkrampten mijn benen."

"Verschroeiend snel ging het. De wegen kronkelen, toch rijdt het peloton rechtdoor. Dat is niet evident."