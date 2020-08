OHL-coach Brys: "Binnen aantal weken komen we mogelijk sterker voor de dag"

Eindelijk is het zover, de bal rolt weer in de Jupiler Pro League. Een klein detail: dit jaar spelen er geen zestien, maar wel achttien ploegen in onze Belgische hoogste klasse. Hoe zit het met de verwachtingen bij nieuwkomer Oud-Heverlee Leuven?

"De ploeg is zeer gedreven"

Na de 1-4-nederlaag tegen Beerschot in de promotiefinale vat OHL de eerste speeldag tegen Eupen niet zonder kopzorgen aan. Maar wat verwacht Marc Brys van zijn team? "Het is duidelijk dat Eupen al een zeker systeem heeft opgebouwd. Wij moeten proberen om die automatismen te doorprikken. Een systeem dat je moet ontwrichten brengt ook altijd een paar opportuniteiten met zich mee en daar zullen wij gebruik van proberen te maken." "Het wordt zeker geen gemakkelijke wedstrijd tegen Eupen. Veel jongens maken ook hun debuut op het hoogste niveau, wat mooi is natuurlijk. De ploeg is dan ook zeer gedreven om een goed resultaat neer te zetten." "Ik ben er alvast van overtuigd dat OHL het elk team moeilijk kan maken, maar het scenario van een wedstrijd bepaalt natuurlijk vaak de uitslag. Wij moeten ervoor zorgen dat we dat scenario naar ons toetrekken en dan zal het wel lukken."

OHL verloor de terugwedstrijd in de promotiefinale met 1-4 van Beerschot.

"De uitslag tegen Beerschot zegt niet alles"

Toch rijzen er vragen of OHL al klaar is voor 1A. Versterkingen streken er nog niet neer in het King Power-stadion en de verloren -weliswaar overbodige- promotiewedstrijd stelt de supporters ook niet echt gerust. "De uitslag van een wedstrijd zegt niet alles en kan een vertekend beeld geven. Mensen die de wedstrijd zagen, zullen beseffen dat het ook compleet anders had kunnen lopen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd, maar het team is er wel volledig voor blijven gaan. Je kan beter strijdend ten onder gaan, dan alle kansen opofferen om toch maar geen doelpunt tegen te krijgen."

Je kan beter strijdend ten onder gaan, dan alle kansen opofferen om toch maar geen doelpunt tegen te krijgen. Marc Brys over de 1-4 nederlaag tegen Beerschot

"Er zitten nog versterkingen aan te komen"

Hoewel coach Brys veel vertrouwen heeft in zijn team, zitten er ook zeker nog een aantal gerichte versterkingen aan te komen. "Deze groep wil zich steeds opnieuw overtreffen, maar 1A vraagt natuurlijk ook om versterking en daar moeten we niet naïef in zijn. Die versterkingen zitten in de pijplijn, maar zijn er momenteel nog niet. Ik denk dat we binnen een aantal weken mogelijk sterker voor de dag zullen komen." "De hele zaak met de Pro League heeft ons natuurlijk ook niet geholpen. In het bedrijfsleven is zoiets ondenkbaar, maar we zitten nu in 1A en daar zijn we blij om. Het is wat het is, maar als de beslissing twee of drie maand eerder was genomen, krijg je een heel ander verhaal. Dan kan je een goede voorbereiding met de volledige groep afwerken, nu werd dat natuurlijk grondig verstoord."

Door de coronacrisis zat een rustige voorbereiding er niet in voor de manschappen van Marc Brys.

Topschutter Henry: "We zijn er klaar voor"

Thomas Henry, vorig jaar topschutter in 1B, wil met OHL nu ook zijn stempel drukken op het hoogste niveau. Hoewel de voorbereiding niet ideaal was, kijkt de 25-jarige Fransman reikhalzend uit naar de competitiestart. "Ik ken de competitie nog niet zo goed, maar het zal natuurlijk een hoger niveau zijn dan vorig jaar. We krijgen de kans om tegen fantastische teams te spelen, maar ik ben ervan overtuigd dat we met OHL dat niveau aankunnen." Zelf wil de spits van Leuven zichzelf en de ploeg wel geen extra druk opleggen. "We zijn net gepromoveerd, en proberen alles zo snel mogelijk op te pikken. De ploeg heeft hard gewerkt om automatismen in de ploeg te slijpen. Als we die toepassen, zijn we er zeker klaar voor."

"Ikzelf focus me niet op een bepaald aantal doelpunten, want de ploeg is het belangrijkste. We moeten gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen, en wie er dan scoort maakt echt niet uit."

Wie er scoort is niet belangrijk. We moeten gewoon zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen. Thomas Henry