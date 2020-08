Marcel Kittel: "Het is misschien moeilijk, maar ik leef ook mee met Groenewegen"

Voormalig topsprinter Marcel Kittel heeft enorm te doen met Fabio Jakobsen. Maar de Duitser leeft ook mee met Dylan Groenewegen. "Hij heeft niet gewild dat Fabio in het ziekenhuis zou belanden", vertelt Kittel.

"Ik ken Dylan als iemand die anderen geen pijn wil doen"

Marcel Kittel heeft tonnen ervaring als het op massasprints aankomt. Hij was vanzelfsprekend ook geschokt door de zware crash van Fabio Jakobsen. "Ik had nog nooit zo’n zware valpartij gezien. Ik kreeg er rillingen van hoe Fabio met 80 kilometer per uur tegen de hekken knalde. Ook het jurylid kreeg een heel zware klap. Ik hoop dat we zulke dingen nooit meer zien." Kittel leeft hard mee met Jakobsen. "Het is tragisch wat er gebeurd is met Fabio. Ook voor zijn familie en ploegmaten die gezien hebben hoe zwaar Fabio geblesseerd is. Ik hoop met heel mijn hart dat hij volledig kan herstellen, weer kan lachen, gelukkig wordt en weer kan genieten op de fiets."

Ik hoop met heel mijn hart dat Jakobsen volledig kan herstellen, weer kan lachen, gelukkig wordt en weer kan genieten op de fiets. Marcel Kittel

"Maar ik denk ook aan Dylan Groenewegen. Over de sprint en de valpartij kan je niet veel discussie hebben. Dylan wijkt duidelijk van zijn lijn af naar rechts. Het is iets dat geregeld gebeurt, maar het is tegen de regels." "Maar je blijft uiteindelijk wel praten over mensen. Ik ken Dylan en ik heb nooit de indruk gehad dat hij een mens is die andere mensen pijn wil doen." "Ik had ook niet gevoel dat Dylan een egoïstisch iemand is die er alles probeert uit te halen voor zichzelf, al lijkt misschien het tegenovergestelde als je nu naar die sprint kijkt."

"Ik begrijp dat het voor velen moeilijk is om nu mee te voelen met Dylan. Maar volgens mij is het ook belangrijk om dat wel te doen, want hij is ook een mens die dit allemaal niet gewild heeft."

"Ik denk ook dat Dylan er nu alles aan zou willen doen om Fabio te helpen."

Dylan Groenewegen gaf gisteren een emotioneel interview.

"Discussie over veiligheid begint altijd als het te laat is"

Marcel Kittel kent zelf ook de beruchte aankomst in de Ronde van Polen, waar Jakobsen verschrikkelijk ten val kwam.

"Het is een finale met een afdaling. 5 jaar geleden heb ik er zelf gewonnen. Ik begon toen aan die sprint met het gevoel: “Ik hoop dat het goed gaat.""

"Op dat moment aanvaard je het gevaar van de sport. Maar je hoopt ook dat de organisatie er alles aan gedaan heeft om die sprint veilig te maken." "Niet alleen de renners, maar de wedstrijdorganisatoren, de UCI en het CPA moeten nu werk van maken van de veiligheid in het wielrennen. Maar helaas gebeuren zulke dingen altijd als het al te laat is." "Een sprint is chaos en er zullen altijd valpartijen blijven bestaan. Maar zo’n erge valpartij als die van Fabio moet we voorkomen in de toekomst."