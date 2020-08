Fien Lammertyn rijdt als eerste vrouw dubbele Everest Challenge offroad

Tijdens een gewone Everesting Challenge moeten fietsers 8.848 hoogtemeters (het equivalent van de Mount Everest) overwinnen door één en dezelfde helling steeds op en af te rijden.

Tijdens de dubbele versie moet dat dus twee keer zo hoog, en dat met een maximum van twee uur slaap over de hele rit. Lammertyn maakte die uitdaging nog zwaarder door te kiezen voor de offroadbeklimming van B-Mine in Beringen, met stijgingspercentages tot 16 procent.

In totaal reed ze ondanks de hitte de terril 301 keer op en af. De poging startte dinsdagnacht, in de hoop donderdagavond klaar te zijn. Maar uiteindelijk werd dat dus pas vrijdagavond.

"Want offroad bleek veel trager dan mijn Everesting Challenge op de Kluisberg. Omdat het zo warm was, kroop er ook veel tijd in het steeds bijvullen van mijn drinkbussen", vertelt Lammertyn.