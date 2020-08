Deceuninck-Quick Step geeft 20-jarig Amerikaans talent een stageplek

Quinn maakte in januari al indruk in trainingskamp

Dat Sean Quinn stage mag lopen bij Deceuninck-Quick Step, is geen grote verrassing.



De 20-jarige Amerikaan was in januari al mee op trainingskamp in Calpe en maakte daar indruk tussen de profrenners van Deceuninck-Quick Step.



Quinn eindigde vorig jaar 6e in de Giro voor beloften en beschouwt zichzelf als een klassementsrenner. "Ik ben sterk in de bergen, maar kan ook goed tijdrijden en op het vlakke rijden", zegt de Amerikaan.



"Ik weet van het trainingskamp deze winter hoe het team werkt. Al zal het in de wedstrijden zelf natuurlijk nog helemaal anders zijn. Ik kijk er heel erg naar uit en ga het team proberen te helpen waar mogelijk."

Woensdag zal Quinn in de Ronde van Piëmonte zijn debuut maken in het shirt van Deceuninck-Quick Step.

Quinn rijdt als belofte trouwens voor Hagens Berman Axeon, het Amerikaanse opleidingsteam van Axel Merckx. Die zag zijn renners Joao Almeida en Ian Garrison dit seizoen al prof worden bij Deceuninck-Quick Step.