CL-uitschakeling breekt Sarri zuur op: Juventus zoekt nieuwe coach

Een nieuwe landstitel heeft bij Juventus na een 9e keer op rij wel wat glans verloren. Ze snakken er naar winst in de Champions League want het is al van 1996 geleden dat de club nog eens triomfeerde op het kampioenenbal.

Daar kon Sarri niet voor zorgen. Hij sneuvelde in de 1/8e finales Juventus won in de terugwedstrijd wel met 2-1 van Olympique Lyon, dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo. Maar dat volstond niet om de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd van eind februari uit te wissen.

Zo zit het er na een seizoen al op voor Sarri in Turijn. De 61-jarige Italiaan kwam vorige zomer over van Chelsea, waarmee hij de Europa League had gewonnen. Bij Juventus was hij de opvolger van Massimiliano Allegri.