Bisnummer voor Jordi Meeus in Tsjechië: Belg wint ook rit 3 in sprint

Vrijdag had Meeus Belgisch kampioen Tim Merlier afgetroefd in de massasprint. In de 3e rit, 206 kilometer tussen Olomouc en Frydek-Mistek, klopte Meeus de Duitser Max Kanter en de Est Martin Laas in de sprint.

Kenneth Van Rooy en Amaury Capiot, allebei Sport Vlaanderen-Baloise, werden vierde en vijfde. Sean De Bie (Bingoal-Wallonie Bruxelles) kwam als zevende over de finish. Voor Jordi Meeus is het zijn derde profzege. In 2018 was hij de beste in de Gooikse Pijl.