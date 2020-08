Zo ziet (lang) weekend eruit: JPL, CL, EL, wielrennen en Formule 1/E

Naast voetbal is het ook koers, koers, koers de komende dagen. In de Ronde van Polen is het uitkijken of Remco Evenepoel zijn 4e rittenkoers van het jaar kan winnen, in de Tour de l'Ain doet vooral het duel tussen Ineos (Bernal, Thomas en Froome) en Jumbo (Roglic, Dumoulin en Kruijswijk) watertanden.

Zaterdag staat ook in het teken van "La Primavera". Kan een Belg een gooi doen naar eeuwige glorie op de Via Roma? Wout van Aert, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert dromen zeker van winst in Milaan-Sanremo.

