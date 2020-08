Victor Campenaerts valt met team: "Jammer, want reed net mijn snelste tijdrit ooit"

De Ronde van Tsjechië begon gisteren met een korte ploegentijdrit over 18,1 kilometer in de straten van Unicov. Net als vorig jaar zette Mitchelton-Scott (onder leiding van Luke Durbridge) de snelste chrono neer. Het NTT-team van Victor Campenaerts eindigde laatste, op bijna 2 minuten van de Australiërs. De ploeg was overkop gegaan.

"Een communicatiefout lag aan de oorzaak", legt Campenaerts uit. "Dat kan gebeuren, we hebben meteen alles uitgepraat. Van wrevel in de groep is geen sprake."

Ernstige schade liepen de renners niet op. Campenaerts & co bleven vooral met schaafwonden achter.

"Het blijft wel jammer, want toen we 's avonds door Strava scrolden, zagen we dat we Mitchelton-Scott het vuur aan de schenen hadden kunnen leggen. Ik reed snoeihard, zo hard heb ik nog nooit gereden. Dat is veelbelovend voor het Belgisch kampioenschap", grijnst tweevoudig nationaal kampioen Campenaerts (in 2016 en 2018).

Het BK tijdrijden staat over twee weken, op donderdag 20 augustus, in Koksijde op het programma. Vorig jaar was Wout van Aert de snelste.