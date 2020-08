Vandenbempt: "Twee grote titelkandidaten en reuzebenieuwd naar RSCA"

1. Wie zijn de uitgesproken titelkandidaten?

De andere kandidaat is AA Gent. Als je ziet hoe ambitieus Gent was op de tranfermarkt en hoe het heeft geïnvesteeerd in spelers die in principe meteen inzetbaar zijn, dan is Gent het aan zichzelf verplicht om heel dicht te eindigen bij Club Brugge . Op dezelfde puntenafstand eindigen - zelfs als ze daarmee tweede worden - van Club, zou eigenlijk een teleurstelling zijn.

Club Brugge omdat alles wat goed was vorige seizoen is behouden en er de volgende weken nog wel wat mogelijk is. Daar hebben ze de financiële slagkracht voor. De bekerfinale kan hen daar toe hebben aangezet (zie ook vraag 3).

Er blijf natuurlijk ook 1 groot vraagteken en dat is Jonathan David. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij de beste speler van het afgelopen seizoen was, in elk geval de meest bepalende, de meest belovende, meest efficiënte. Zijn vertrek zou een grote aderlating zijn.

De drang is zo groot, dat als het misloopt, er tot nieuwjaar een domper op het verhaal kan zitten. En mislopen kan het natuurlijk. De eerste voorronde wordt gespeeld over 1 match. Daarin kan je allerlei dingen tegenkomen. Ik zou zeggen: Club Brugge heeft het vorig jaar voor elkaar gekregen en dat was uitzonderlijk.

De ambities van Gent zijn geen verrassing. Iedereen weet dat voorzitter Ivan De Witte nog eens wil schitteren in België en vooral dat hij opnieuw wil proeven van de Champions League. Ik vrees wel voor Gent dat de sfeer in de club bepaald gaat worden door de voorrondes van de CL.

2. Wat zijn de ware ambities van de andere "grote vier"?

Ik denk dat we ons niet mogen blindstaren op de bekerfinale om de sterkte van Antwerp in te schatten. Daar speelde het met een noodelftal en Ivan Leko heeft daar – terecht - voor pragmatisch voetbal gekozen gezien de krachtverhouding met Club.

Afhankelijk van wat er nog bijkomt zullen we zien of de lacunes die door het vertrek van enkele sterkhouders zijn ontstaan, worden ingevuld. Dan denk ik aan Bolat , Arslanagic en Hoedt. Daar in het hart van de de verdediging, vinden we de onzekerheid.

Het is duidelijk dat Antwerp een plaats in de top 4 ambieert en als ze daar niet bij zijn, dan zal voorzitter Paul Gheysens ongelooflijk ontgoocheld zijn. Ik denk niet dat Antwerp klaar is voor de titel. Antwerp-fans mogen me dat eventueel in mei voor de voeten gooien en dan zal ik met plezier mijn ongelijk toegeven, maar het is toch het jaar van de herstructurering.

Als Antwerp wil doorstoten naar de top drie dan moet het op een andere manier gaan voetballen. Spelen zoals tegen Club in de bekerfinale gaat in de meeste competitiematchen niet lukken. Daar moet Antwerp dominant zijn. Dat is ook waar Leko voor staat en waarom de keuze op hem is gevallen. De eerste keuze was Hein Vanhaezebrouck, net ook om die stap te zetten naar een ander soort voetbal.