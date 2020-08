Vandenbempt: "Kompany wil zeker nog 1 jaar spelen, want EK komt eraan"

1. Welke clubs hebben het grootste nadeel door te spelen in lege stadions?

Dat zijn de vier ploegen die in lege stadions een groot voordeel kwijt zijn tegenover de tegenstander en onbewust ook tegenover de scheidsrechter. Voor Anderlecht, zal ik bijvoorbeeld maar zeggen, wordt het makkelijker voetballen Achter de Kazerne, in Brugge of in Luik als het stadion leeg is.

2. Wat vind je van het competitieformat voor de volgende twee seizoenen?

Ik had er de play-offs in het eerste seizoen afgelaten. Niet omdat ik sowieso geen voorstander ben van play-offs, maar omdat je een heel onzeker seizoen instapt dit jaar en niet weet of we de hele tijd zullen kunnen voetballen. Gelukkig kunnen we er nu al aan beginnen, dat is volgens mij heel belangrijk voor de kalender.

Maar uiteindelijk zitten we toch met een even volgeladen kalender als anders door er twee clubs aan toe te voegen. Als je het mij vraagt, is dat overigens de enige juiste oplossing. Als er geen grote calamiteiten gebeuren en we niet plots een paar weken niet kunnen voetballen, dan gaat de hele soap snel vergeten zijn.