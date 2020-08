Vandenbempt: "Ik kijk uit naar Vranckx, Colassin en de interviews met Bushiri"

1. Wie zijn de nieuwkomers waar je naar uitkijkt?

Guillaume Gillet bij Charleroi. Ik heb dat altijd een geweldige speler gevonden. Hij was altijd de eerste – of laten we zeggen de tweede – die werd uitgefloten bij Anderlecht. Het was een beetje een haat-liefdeverhouding, maar hij was een belangrijke speler, die belangrijke doelpunten maakte en een echte infiltreur. Op zijn gevorderde leeftijd is hij nog altijd topfit en een hele goede transfer voor Charleroi, denk ik.

Alireza Beiranvand , doelman uit Iran, en volgens Marc Wilmots van het niveau van Thibaut Courtois. Daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Zijn verhaal is in elk geval al fantastisch. Ik ben benieuwd hoe iemand zich in België – en dan niet bij Eupen maar bij Antwerp waar hij de concurrentie moet aangaan met Butez – ontwikkelt.

Te beginnen met Cyriel Dessers bij Genk. Dat vind ik een heel boeiende transfer. Een jonge Belg, die naar het buitenland is gegaan, zich daar heeft ontwikkeld tot topschutter in Nederland - een onthoofde competitie, dat weet ik wel - , maar daar kijk ik toch met veel belangstelling naar uit. De vragen zijn: wordt het een nieuwe Bjorn Vleminckx? Is het makkelijker scoren in Nederland? Of gaat hij opnieuw een stap vooruit zetten?

2. Wie zijn de spelers die je het meest gaat missen?

Dat is toch anders dan de jaren waarin de betere spelers altijd vertrokken en is toch een bewijs - denk ik - dat de Belgische competitie – zeker financieel - aantrekkelijker is geworden en steviger staat. Spelers uit Duitsland en Frankrijk komen naar België in plaats van enkel omgekeerd.

Dan kom ik uit bij Bolat als doelman en Chadli als hij fit is. Hij was iemand die dan het niveau van onze competitie omhoog tilde, maar dan zijn we al bijna rond. Met alle respect voor Defour of Mirallas, die niet hebben gepresteerd op het niveau dat ze ooit hebben gehaald.

Omgekeerd zijn er nog heel weinig spelers vertrokken. Al zetten Gent en Rijsel wel stappen in het dossier rond Jonathan David. Zo ongeveer elk jaar zitten we te treuren dat de beste spelers uit onze competitie zijn vertrokken. Ik heb eens bij alle ploegen gekeken en stel me de vraag wie er nu vertrokken is waarvan je denk dat het een serieuze aderlating is voor de competitie.

3. Naar welke talenten kijk je uit?

Bij KV Mechelen heeft Aster Vranckx me vorig jaar al ongelooflijk bekoord. Hij woont niet zo ver van waar ik woon, dus misschien ben ik een beetje vooringenomen, maar toch. Ik ga kijken hoe hij zich kan ontwikkelen op het



middenveld van KVM. En dat ook Issa Kabore al gehaald is door City is toch fantastisch. Het is goed dat hij nog een jaartje kan rijpen.

Naar Antoine Colassin kijk ik ook uit. Ik weet nog dat hij op het wedstrijdblad stond in die wedstrijd tegen Club Brugge en dat wij ons moesten informeren over wie dat eigenlijk was. Hij heeft het toen geweldig gedaan drie of vier wedstrijden lang en is dan uit beeld verdwenen. Ik ben benieuwd of hij - misschien niet dé eerste - maar een van de eerste spitsen van Anderlecht kan worden. Ze hebben hem een contractverlenging gegeven dus ze hebben er toch vertrouwen in.

Alexandre De Bruyn die naar AA Gent gaat! Gaat die daar nu veel spelen of niet? Hij is misschien al iets ouder (26 jaar), maar ik vind dat ook zo een leuke voetballer, die bij STVV al eens mooie acties liet zien. Er ontbreekt misschien een “e” aan het einde van zijn naam, maar hij is toch iemand waarvan ik hoop dat hij wat kan spelen bij Gent. De jonge spits Anderson Niangbo, die vorig jaar al enkele keren indruk maakte met zijn doeltreffendheid ook. Ongelooflijk. Uit het niets eigenlijk.

Obbi Oulare, kan hij eindelijk - bevrijd van al zijn muizenissen en blessures - de topspits worden die hij in potentie is. Een fitte Oulare vind ik een geweldige spits, met het potentieel voor de Rode Duivels. Maar goed, we gaan zien of hij dat voor mekaar krijgt. Samuel Bastien van Standard ook. Ook hij moet dit seizoen een stap vooruit zetten waardoor hij volgend jaar onhoudbaar wordt.

En dan is er nog Rocky Bushiri bij KVM, maar dan vooral voor zijn ontwapenende interviews na de wedstrijden. Hij is altijd bloedeerlijk, met een leuke tongval en tovert steeds een glimlach op mijn gezicht als hij voor mijn microfoon verschijnt.