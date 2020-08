Vandegoor vanuit Italië: "Er wordt meer over Jakobsen dan over Sanremo gepraat"

Morgen staat met Milaan-Sanremo het eerste wielermonument van het jaar op het programma. Christophe Vandegoor is al in Italië om er de sfeer - of het gebrek eraan - op te snuiven.

Er is heel wat om over te praten in de aanloop naar Milaan-Sanremo: het parcours is hertekend, de ploegen zijn gedecimeerd, de hitte wordt weer een factor,... Maar toch gaat 1 naam het vaakst over de tongen. "De val van Jakobsen is ook hier gespreksthema nummer 1", zegt wielerverslaggever Christophe Vandegoor. "Je merkt bij Deceuninck-Quick Step toch een bezorgde sfeer bij het personeel. Het is een soort verwerkingsproces." "Maar ik hoorde ook de mensen van NTT erover praten. Er wordt zelfs meer over gesproken dan over Milaan-Sanremo zelf." "Maar net als na de dood van Casartelli en Weylandt zal er toch ook weer gewoon gekoerst worden. In deze fase van het jaar telt elke overwinning dubbel. Ze koersen allemaal met het idee dat het morgen afgelopen kan zijn vanwege het coronavirus." In de finale zal de gedachte aan Jakobsen uit de hoofden van de renners verdwijnen. "Dan zal het weer volle bak over Milaan-Sanremo gaan. In de koers zelf zal er niet veel van te merken zijn."

Het veelbesproken sprintincident tussen Groenewegen en Jakobsen.

"6 renners per ploeg van groter belang dan hertekend parcours"

De finale van Milaan-Sanremo is grotendeels hetzelfde gebleven, maar in de aanloop zijn onder meer de bekende capi gesneuveld en is ander, naar verluidt zwaarder, klimwerk in de plaats gekomen. "Maar net zoals de voorbije jaren zal de finale pas openbreken vanaf de Cipressa en de Poggio", denkt Vandegoor. "Dat er maar 6 renners per ploeg meedoen, is meer een onbekende factor." "Iedereen beseft dat ze niet zoals de traditie het voorschrijft een grote groep een 17-tal minuten moeten geven. Als er dan iemand als een Clarke of Trentin mee is, heb je een probleem. De ploegen zullen in het begin goed in de gaten houden wie er mag wegrijden." En wat wordt de invloed van het weer? "Het wordt weer boven de 30 graden, maar het zal niet zo erg zijn als voor de Strade Bianche van vorige week. Al zal de combinatie van de hitte met de afstand wel een rol spelen." "Want dat is ook nog een onzekere factor: zijn de jongens met weinig wedstrijdkilometers al voldoende gerodeerd om meteen de langste klassieker te rijden?"

"Van Aert hoeft geen schrik te hebben voor de sprint"

Heel wat onzekere omstandigheden en vraagtekens, maar toch schuift Christophe Vandegoor één topfavoriet naar voren: Wout van Aert. "Wat hij toonde in de Strade hoeft geen betoog meer, maar met zijn 3e plek in de sprint in Milaan-Turijn heeft hij zijn favorietenstatus nog een extra duwtje gegeven." "Van Aert was vorig jaar als debutant al 6e. In de finale ging hij nog Trentin halen, dat was een beginnnersfoutje of misschien overmoed. Als hij zijn sluwheid kan kanaliseren, hoeft hij geen schrik te hebben voor de sprint." "Hij wordt nog altijd niet als een sprinter pur sang bekeken, maar hij wint wel massasprints in de Tour en de Dauphiné, telkens na een lastige wedstrijd. Wat dat betreft is hij enorm vergelijkbaar met de jonge Van Avermaet, die na een zware wedstrijd ook altijd op zijn sprint kon rekenen." Van wie komt het grootste gevaar voor Van Aert? "Sagan valt niet fel op, maar bij zijn team zeggen ze dat hij goed is. Hij eindigt ook altijd hoog in Milaan-Sanremo. Ik kijk ook uit naar het duo Bettiol-Clarke, allebei in bloedvorm. En debutant Van der Poel zie ik de Poggio ook overgeraken als het meezit." "Het valt mij op hoeveel jongens er in vorm zijn: Stybar is onder de radar ook sterk bezig, Nizzolo rijdt goed en ook ex-winnaar Démare is in vorm. Het belooft boeiend te worden."