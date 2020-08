Van Avermaet weg bij CCC: "Licht staat op groen om naar andere ploegen te kijken"

Het is augustus en dus mag er ook in wielerland op de transfermarkt gespeeld worden. De ploeg van Greg Van Avermaet zit al een hele tijd in slechte papieren. Het team van Jim Ochowicz verliest in 2021 zijn hoofdsponsor CCC en blijkbaar zijn er weinig andere opties

Hoe ziet de toekomst van Van Avermaet er dan uit? "Ik heb nog geen nieuws, maar we zijn er wel mee bezig. Ik heb mijn manager groen licht gegeven om ook naar andere ploegen te kijken. Het is geen geheim dat we hier momenteel geen opties hebben en dus worden alle andere kaarten tot in detail uitgewerkt."

Vorige week liet Van Avermaet nog niet in zijn kaarten kijken en gaf hij aan dat teambaas Ochowicz nog steeds bezig was met de zoektocht naar een nieuwe sponsor. Nu is de kogel door de kerk. De olympische kampioen verlaat het team aan het eind van het jaar. Een akkoord is er wel nog met niemand. "Ik hoop binnen een paar weken uitsluitsel te geven."