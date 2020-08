Update Fabio Jakobsen: "Gezichtschirurg en kaakspecialist zijn optimistisch"

Vandaag willen de artsen Jakobsen laten ontwaken. "Iemand uit zo'n kunstmatig coma halen is ingewikkeld. Niet iedereen reageert even goed op deze behandeling"; legt de neuroloog uit.

"De gezichtschirurg en de kaakspecialist hebben allebei onderzoeken gedaan. Die blijken optimistisch", vertelt neuroloog Pawel Grünpeter van het ziekenhuis in Sosnowiec. "Zijn toestand is stabiel, maar ernstig."

Fabio Jakobsen (23) heeft aan zijn akelige val in de Ronde van Polen zware verwondingen aan zijn hoofd overgehouden. Woensdagavond gingen de aanwezigen en toeschouwers uit van het ergste scenario.

Organisator: "Opgelucht dat rug, schedel en brein in orde zijn"

Fabio Jakobsen is woensdagnacht 5 uur geopereerd. "᠎Na zo'n dramatische val ben ik opgelucht dat zijn ruggengraat, schedel en brein in orde zijn", reageert Czeslaw Lang, de organisator van de Ronde van Polen.

"De dokters vertellen me dat zijn toestand verbetert. Zijn gezicht was toegetakeld,een plastisch chirurgische ingreep was noodzakelijk, maar er zijn geen interne bloedingen."

"Zijn toestand is stabiel en ik hoop dat dat zo blijft. Hij is in de handen van erg bekwame dokters."