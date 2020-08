Sterren Milaan-Sanremo: Van der Poel krijgt plaatsje naast Van Aert

3 sterren: de veldrijders

Dat ook Mathieu van der Poel aan de top van de piramide mag plaatsnemen, is misschien meer een verrassing. Niet omdat de Nederlander debuteert in Milaan-Sanremo, wel omdat hij in de Strade geen al te beste beurt maakte. Was dat een eenmalige uitschuiver?

Wout van Aert kon natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje met 3 sterren, zeker niet na zijn triomftocht van een week geleden in de Strade Bianche.

2 sterren: onvermijdelijke Van Avermaet

In zowat elk lijstje met sterren in het voorjaar (nu najaar) eist Greg Van Avermaet een hoofdrol op. Dat is nu niet anders, al kwam Van Avermaet in zijn vorige 12 deelnames in Sanremo nooit verder dan een 5e plaats. Vallen de puzzelstukjes nu wel eens in elkaar?

Voor Arnaud Démare deden ze dat ooit al eens, in 2016. In Milaan-Turijn bewees hij alvast weer in vorm te zijn. Dat bewijs zagen we nog niet van Peter Sagan, al is de Slovaak wel altijd goed in Sanremo. 5 keer haalde hij al de top 5, maar nog nooit was hij numero uno.